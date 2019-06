Britney Spears: Paparazzi retuschieren mich fett!

Als Beleg zeigte sie sich auf Instagram in einem Video - schlank und durchtrainiert. Um dann ein Foto von sich nachzuschieben, was 17 Stunden davor auf einer Jacht geknipst wurde und durchs Internet geistert. Es zeigt die Sängerin mit Bäuchlein anstatt Sixpack und mit rundlichen Oberschenkeln, die so nicht in ihre Skinny-Jeans (die sie auf dem Video trägt) gepasst hätten.