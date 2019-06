Drama um NBA-Superstar - Manager kämpft mit Tränen

Was für ein Drama! Basketball-Superstar Kevin Durant hat sich an der rechten Achillessehne verletzt. Dies gab Bob Myers, der General Manager der Golden State Warriors, im Zuge einer Pressekonferenz (siehe Video oben) nach dem fünften NBA-Finalspiel am Montagabend in Toronto bekannt. „Wir wir wissen nicht, wie schlimm es ist“, erklärte der 44-Jährige sichtlich emotional unter Tränen und verwies auf die MR-Untersuchung am Dienstag.