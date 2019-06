Zwei „Könige“ und ein Steirerbua in Berlin

Die enorme Nachfrage der Gabalier-Fans wurde nämlich mit einem Zusatzkonzert am Sonntag belohnt. So feierten den Steirerbuam am Pfingstwochenende rund 50.000 Menschen, die großteils in Dirndln und Lederhosen von Comedian Mario Barth empfangen wurden. Der hatte Andi eine fünfminütige Anmoderation versprochen, heizte dem Publikum dann aber fünfzehn Minuten ein und benannte sogar eine Gemeinsamkeit mit dem Sänger: Beide hätten eine eigene Meinung - eine streitbare. Als echter Fan des Volks-Rock-‘n‘-Rollers saß er dann samt Eltern (beide über 80 Jahre alt), Ehefrau und Kind im Publikum und schunkelte im Takt.