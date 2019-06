„Rainbow Six Quarantine“: Die Parasiten sind los!

Mit „Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine“ hat Ubisoft den nächsten Teil seiner Taktik-Shooter-Serie vorgestellt. Der 3-Spieler-Koop-Shooter soll Anfang 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen und mehrere Jahre in der Zukunft des „Rainbow Six“-Universums. Die Rainbow-Operator müssen sich in dieser gegen eine tödliche Art mutierter außerirdischer Parasiten stellen, die menschliche Wirte und ihre Umgebung infizieren.