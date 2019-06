Waldbrand: „Wind könnte Feuer wieder entfachen“

„Derzeit haben wir das Feuer unter Kontrolle“, sagt Kommandant Karl Heinz Mikl von der FF Kirschentheuer, der am Montag gemeinsam mit insgesamt 90 Mann in Zell-Freibach im Einsatz stand. Gefährlich aber soll es wieder um die Mittagszeit werden: “Vor allem die ansteigende Hitze und der Wind begünstigen ein weiteres Entfachen des Feuers. So war es nämlich auch am Montag. Noch dazu kommt, dass der Wind die Löscharbeiten dermaßen erschwert. Zudem befindet sich der Brand noch im steilen Gelände." Am Dienstagvormittag gibt es noch eine Begehung. Das Waldstück steht durchgehend unter Beobachtung.