„Gods & Monsters“ lädt in griechische Sagenwelt

„In den letzten zehn Jahren durfte ich Teil eines unglaublichen Teams sein, das die Grenzen von ‘Assassin‘s Creed‘ erweitert hat, um historische Epochen aus einem einzigartigen Blickwinkel zu betrachten. Aber unsere Vorstellungskraft war schon immer an die Realität der Geschichtsbücher gebunden. Durch unsere Arbeit an ‘Assassin‘s Creed: Odyssey‘ in den letzten vier Jahren haben wir uns auf einen weiteren Aspekt unserer Geschichte konzentriert: die Mythologie. Mit ‘Gods & Monsters‘ werden die Geschichten, die wir alle lieben und so gut kennen, zu einer Realität, die es zu erforschen gilt wie nie zuvor“, sagt Marc-Alexis Côté, Senior Producer bei Ubisoft Quebec.