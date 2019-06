Arnautovics „humorloser“ Elfmeter löste den Knoten

Unglaublich, was die Mannen von Franco Foda (der die Slowenien-Startelf ran ließ, nur den verletzten Alaba durch Ilsanker ersetzte) in der ersten halben Stunde versemmelten: Arnautovic schoss zweimal allein vor dem Tor den Keeper an (das erste Mal nach nur 37 Sekunden, dann nach 24 Minuten), Sabitzer schoss aus fünf Metern daneben (18.) – jedes Mal war’s eher ein Kunststück, die Bälle nicht im Tor unterzubringen, nur einmal, bei Laimers Schlenzer knapp neben die Stange, war Pech dabei (26.).