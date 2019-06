„Neunstellig!“ Marko Arnautovic sorgt für Lacher

Bei den Fernseh-Interviews nach dem Match sorgte Doppeltorschütze Marko Arnautovic für Lacher, als er meinte, man hätte „acht- oder neunstellig“ gewinnen können. In der Tat fand das ÖFB-Team mehrere hochkarätige Chancen vor und hätte einen wahren Kantersieg einfahren können. „Ich war überzeugt von meiner Mannschaft. Am Anfang war es natürlich schwer. Ich habe das in der Pause noch einmal angesprochen: ,Jungs, ich weiß, dass wir gewinnen werden, wenn wir so auftreten wie in der ersten Hälfte. Wir müssen nur noch konzentrierter sein vor dem Tor. Wir werden gewinnen. Hundertprozentig.‘ Und das haben wir getan.“