Helfer bei Fest von vier Männern niedergeprügelt

Der 39-jährige Feuerwehrmann war am Sonntag gegen 22.30 Uhr bei dem Fest in seiner Heimatgemeinde Pühret gerade bei Aufräumarbeiten in der Schirmbar. Zur tätlichen Auseinandersetzung kam es, weil die vier Unbekannten einen Absperrbereich nicht respektierten und dafür von dem Helfer gerügt wurden.