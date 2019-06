Waldhausener Mumien werden in München erforscht

Im Herbst ausgestellt

Im Herbst dieses Jahres sollen die drei Mumien nach Waldhausen zurückkehren und in der Kirchengruft bei Führungen auch zu besichtigen sein. Bei der Diözese Linz ist man auf die Ergebnisse gespannt. Beim „Luftg’selchten Pfarrer“, der in St. Thomas aufgebahrt ist, wurde ja bekannt, dass die Leiche einbalsamiert worden war, der Pfarrer zu Lebzeiten wohl genährt war und Pfeife rauchte und schließlich zwischen 1734 und 1780 an Lungen-Tuberkulose verstorben war. Und er wurde sogar identifiziert - es dürfte sich um Pfarrvikar Franz Xaver Sydler handeln.