NBA-Star Tony Parker beendet seine Karriere

Er habe zwar 20 Saisonen spielen wollen und könnte immer noch spielen, sagte Parker. „Am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, wenn ich nicht mehr Tony Parker sein kann und um Meisterschaften spielen kann, will ich keinen Basketball mehr spielen.“ Hinter seine Karriere zog er zufrieden einen Schlussstrich: „In meinen wildesten Träumen hätte ich niemals gedacht, dass ich all diese unglaublichen Momente in der NBA und mit der französischen Nationalmannschaft erleben würde“, schrieb Parker auf Twitter.