Mehr Aggression in unseren Spitälern

In die SALK musste die Polizei in den letzten Jahren immer wieder ausrücken: Im Sommer 2015 schlich sich ein Dieb in ein Krankenzimmer der Doppler-Klinik, bis die Patientin zu schreien begann. Ein Syrer drohte den Pflegern und dann auch der Polizei. Diebe stahlen aus einem Rettungsauto, das am CDK-Areal geparkt war, einen Rucksack. Das sind nur einige wenige Fälle