Tiroler Wirtschaft läuft auch 2019 stabil

Ein Blick auf den Tourismus zeigt, dass Tirol für Gäste aus der ganzen Welt weiterhin ein sehr gefragtes Urlaubsziel ist. 27,5 Millionen Nächtigungen stehen in der Wintersaison zu Buche, 21,8 Millionen in der Sommersaison. „Qualität statt Quantität - so lautet unser Grundsatz im Tourismus. Wir setzen auf hohe Standards und wollen die Wertschöpfung weiter verbessern“, ist Tourismusreferent LH Platter überzeugt.