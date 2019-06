Bürgermeister-Brief war eine plumpe Fälschung

Die Marktöffnung in Albanien wollte auch das Tiroler Unternehmen nutzen. Der Exportchef kam ins Gespräch mit dem albanischen Mitarbeiter, der von guten Verbindungen in seine alte Heimat schwärmte. „Er hat es geschafft, dass das Unternehmen in einem Markt hineinkommt, was andere vergeblich wollten“, sagte die Verteidigerin des 49-Jährigen. Tatsächlich kam es zu zwei Geschäftsabschlüssen. Umstritten war dann, wie wichtig die Rolle das Angeklagten war. Er forderte stolze 75.000 Euro, die die Firma aber nicht zahlen wollte. Es kam binnen sechs Jahren zu drei Zivilprozessen, in denen der Albaner unterlag. Um doch noch zu Geld zu kommen, legte der 49-Jährige plötzlich eine Danksagung eines Bürgermeisters aus seiner Heimat vor. Darin wird die Vermittlerrolle überschwänglich gelobt. An der Echtheit des Briefes, den der Albaner nach Jahren auf seinem PC „gefunden“ haben will, gab es aber massive Zweifel.