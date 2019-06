„Das Plastikverbot muss noch viel weiter gehen“

Die Maßnahme sei geplant, aber noch nicht ganz fertig, so Köstinger zur „Krone“. Man stehe in intensivem Kontakt zu Handel und Wirtschaft, auch Umweltschutzorganisationen seien in die Verhandlungen eingebunden. Es gehe bei der Verpackung auch darum, die Lebensmittel haltbar zu machen, ein Verbot, das zu mehr Verderblichkeit der Nahrungsmittel führe, sei auch nicht sinnvoll, so Köstinger. Sie betont: Derzeit liege das Vorhaben auf Eis, werde aber nach der Wahl wiederaufgenommen.