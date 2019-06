Schwänzen vor Schulschluss: „Keinerlei Toleranz“

In zweieinhalb Wochen beginnen in Wien die Schulferien. Doch in so manchen Klassenzimmern lichten sich bereits einige Tage vorher die Reihen. Der Grund: Um billigere Tickets zu erhalten, fliegen einige Familien bereits vor dem Schulschluss in den Urlaub. Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer warnt vor diesem „Schwänzen“: „Wer zur Schule geht, der muss auch hinkommen. Das gilt für das gesamte Schuljahr. Ausnahmslos. Wir akzeptieren keinerlei Urlaubsverlängerungen - etwa weil Flugtickets günstiger sind.“