Entwarnung nach Suche: 12-Jähriger unverletzt

Im Bereich des Radweges entlang der Ötztaler Ache zwischen Huben und Längenfeld kam es am Pfingstmontag zu einer großangelegten Suchaktion. Ein 44-jähriger Österreicher meldete seinen 12-jährigen Sohn als vermisst. Es wurde befürchtet, dass der Schüler in die derzeit hohe Ötztaler Ache gestürzt sein könnte. Doch der Bub konnte am Nachmittag unverletzt aufgefunden werden.