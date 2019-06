Zwei Verletzte bei zwei Traktor-Überschlägen

In der Steiermark haben sich am Montagvormittag fast zeitgleich zwei Traktoren auf steilen Wiesen überschlagen. Ein Unfall ereignete sich in Arnfels (Bezirk Leibnitz), dabei wurde ein 62-Jähriger verletzt. Bei dem zweiten Vorfall in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) wurde ein 46-Jähriger aus dem Traktor geschleudert und verletzt.