Holzpfosten brach: Arbeiter stürzte sieben Meter

Schwerer Unfall am Pfingstmontag auf einem Werksgelände in Klein St. Paul: Zwei Arbeiter (46 und 42) waren in der Früh mit Entfernen von Schutt beschäftigt. Dazu trugen sie Schutt in Kübeln über einen Holzpfosten, der über zwei Silos gelegt war. Der Holzpfosten brach und der 42-jährige Mann stürzte zwischen den Silos etwa sieben Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.