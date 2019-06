Sorgen um Kassenangebote und um neue Konkurrenz

Bangen um „Nischen“

Eine zweite Sorge Maringers betrifft Leistungen für Menschen, denen der Markt keine Angebote macht: „Diese Löcher wollten wir immer füllen, es war immer unser Ziel eigene Programme zu entwickeln“, so Maringer. Zahngesundheit ist ein gutes Beispiel. Wenn etwa in Altenheime gegangen wird und dort Prothesen repariert werden, oder sich speziell, um Behinderte kümmern, oder per „Zahnmobil“ Menschen erreichen, die weit weg von Zahnärzten wohnen oder nicht mehr mobil sind. Solche Projekte sind durch den Zentralismus künftig höchstwahrscheinlich nicht mehr möglich.