Amokfahrer in Polizei-Gewahrsam

Zu dem Vorfall war es in der Nacht auf Sonntag in Niklasdorf (Bezirk Leoben) gekommen. Nach einem Streit in einer Disco war der 22-Jährige vor dem Lokal auf seine Kontrahenten getroffen. Zeugen zufolge soll er gedroht haben, sie zu überfahren, außerdem habe er auch noch gesagt, dass „alle Ausländer sterben“ sollen. Daraufhin setzte er sich in das Auto seiner 20-Jährigen Freundin und fuhr „mit erheblicher Geschwindigkeit“, wie es von der Polizei hieß, auf die Leute vor dem Lokal zu, die zur Seite sprangen. Daraufhin legte er den Retourgang ein und fuhr noch mehrmals auf die Gruppe zu. Der 22-Jährige fuhr anschließend nach Hause, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Er hatte 0,7 Promille und besitzt auch keinen Führerschein.