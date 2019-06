„Ori and the Will of the Wisps“ kommt erst 2020

Das Xbox-Game „Ori and the Will of the Wisps“, das unter Leitung des Wieners Thomas Mahler bei den Moon Studios entsteht, hat endlich ein Release-Datum. Auf der Branchenmesse E3 in Los Angeles hat Publisher Microsoft die Veröffentlichung für 11. Februar 2020 angekündigt - und den darbenden Fans immerhin einen neuen Trailer präsentiert, um ihnen die Wartezeit zu verkürzen.