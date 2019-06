Neues Prügelvideo unter Wiener Schülern schockiert

Serie an Prügelvideos im Netz

Das jüngste Prügelvideo reiht sich ein in eine ganze Serie von Gewaltclips, die seit einiger Zeit im Netz kursieren. Erst vor Kurzem hatte ein Video einer Schlägerei, aufgenommen vor einer Schule in Linz, für Entsetzen gesorgt. Auch dies kein Einzelfall, wie die Mutter einer Schülerin später erklären sollte. Und auch in Wien hatte in der Vergangenheit der brutale Clip einer Prügelei unter Jugendlichen für Schlagzeilen gesorgt, der mit einem mehrfachen Kieferbruch des Opfers endete. Dafür wurden die Schläger - drei Mädchen im Alter zwischen 16 und 17 und zwei Burschen im Alter von 16 und 21 Jahren - im Jahr 2017 zu Gefängnisstrafen verurteilt.