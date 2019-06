„The Outer Worlds“: Neuer Trailer zum Sci-Fi-Epos

Obsidian Entertainment hat im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz auf der Branchenmesse E3 in Los Angeles einen neuen Trailer zu seinem kommenden Science-Fiction-Rollenspiel „The Outer Worlds“ präsentiert und das Release-Datum verraten. Demnach erscheint die mit Zeitlupen-Schusswechseln, Begleitern und Multiple-Choice-Dialogen angereicherte Weltraumoper im Geiste von Genre-Hits wie „Mass Effect“ oder „Fallout“ bereits am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.