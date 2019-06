„Blair Witch“-Game bringt den Horror auf die Xbox

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles einen neuen Xbox-Exklusivtitel angekündigt, der bereits im August erscheinen soll. In „Blair Witch“ erlebt man wie im namensgebenden Horrorfilm mysteriöse und übernatürliche Phänomene in einem Gruselwald des Jahres 1996. Im Spiel hat man einen vierbeinigen Freund zur Unterstützung, der Fokus liegt mehr auf atmosphärischem Horror, denn auf Kämpfen. Der Trailer zum am 30. August erscheinenden Xbox-Exklusivtitel lässt den Schrecken, der die Spieler erwartet, bereits erahnen.