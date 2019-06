Paar gab sich auf offener Straße der Liebe hin

Heiß her ist es am Pfingstwochenende in Lignano gegangen, als zahlreiche Feierwütige Strand und Straßen unsicher machten und nach regelrechten Alkoholexzessen ihre gute Kinderstube teils schwer vermissen ließen - wie berichtet, hatte sich die „Krone“ vor Ort ein Bild von der Lage gemacht (siehe Video oben). Heiß her ging es allerdings auch zwischen einem betrunkenen Pärchen aus Salzburg. Dieses gab sich am Sonntag am helllichten Tag im Stadtzentrum ihrer Liebe hin. Für die nächsten drei Jahre wird Lignano nun allerdings für sie zur Tabu-Zone.