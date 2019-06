Politische Propaganda im Web wird immer subtiler

Twitter-Meinungsmache auch in Österreich

So sei beispielsweise in Spanien ein koordiniertes Netz von Twitter-Konten entdeckt worden, „das mithilfe einer Kombination aus Bots und Fake-Profilen antiislamische Hashtags nach oben trieb, um die Unterstützung für die rechtspopulistische Partei Vox zu verstärken“. Ähnliche Vorfälle habe es in Österreich, Polen, Rumänien, Lettland, Italien, Frankreich und Großbritannien gegeben.