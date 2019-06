3,5 Mio. €: Tiroler knackt Lotto-Dreifachjackpot

Im Vorjahr ist es keinem einzigen Tiroler bzw. keiner einzigen Tirolerin geglückt, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Und heuer gibt es bereits drei Sechser in Tirol, berichteten die Österreichischen Lotterien am Pfingstmontag. Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus-Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.