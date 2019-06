Kurz-ÖVP siegessicher: „Volk wird entscheiden“

Mit einem auf Hochglanz polierten Porträt ihres Superstars Sebastian Kurz startet die ÖVP bereits jetzt in den Plakat-Wahlkampf. Das Sujet, das von der Partei am Pfingstmontag an die Medien verschickt wurde und auch schon online Verwendung findet, zeigt einen mittlerweile wieder krawattenlosen Ex-Bundeskanzler, der entschlossen in die Zukunft blickt und verspricht: „Unser Weg hat erst begonnen.“