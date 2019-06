Ronaldo noch „viele, viele Jahre“ im Nationalteam

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Russland hatten viele vermutet, dass Ronaldo damit seine letzte Chance vertan hätte. Doch im Anschluss an den Gewinn der Nations League klang Ronaldo eher so, als würde er sogar noch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar anpeilen. Er wäre dann 37 Jahre alt. „Diese Mannschaft hat großes Potenzial, um sich weiter zu entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass Portugal in der Zukunft weitere wichtige Trophäen gewinnen wird“, meinte Ronaldo.