Boston erzwingt mit 5:1 Entscheidungsmatch

Durch den Ausgleich zum 3:3 in der Best-of-seven-Serie bekommen die Bruins erstmals in ihrer 95-jährigen Clubgeschichte die Chance auf ein entscheidendes Heimmatch um den begehrten Pokal im TD Garden. „Das ist etwas, wovon man schon als kleines Kind träumt, jeder wird am Mittwoch alles geben“, betonte Kuhlman. Aus einem 2:3-Rückstand noch den Titel zu holen, ist in der Ligahistorie erst acht Teams gelungen. Zuletzt waren es die Bruins selbst, die das 2011 zum Gewinn ihres sechsten Titels schafften.