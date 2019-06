So bombastisch wird der Horror von „Doom Eternal“

Bethesda hat auf seiner E3-Eröffnungspressekonferenz in Los Angeles einen neuen Trailer zum Splatter-Shooter „Doom Eternal“ präsentiert und auch gleich das Veröffentlichungsdatum für den Nachfolger des gefeierten „Doom“-Reboots aus dem Jahr 2016 bekannt gegeben. Demnach erscheint „Doom Eternal“ am 22. November 2019 für PC, PS4 unx Xbox One. Spielerisch will man das Monstergemetzel mit Rätseln und Parkour-Passagen auflockern.