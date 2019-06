„FIFA 20“: Worauf sich Fans heuer freuen dürfen

„FIFA 20“ erscheint am 27. September 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Den neuen „Volta“-Modus dürfte es nur in der PC-, der PS4- und der Xbox-Version geben. Die Switch-Version soll laut dem Gaming-Magazin „Eurogamer“ nur mit den neuen Lizenzen, nicht aber den neuen Features angereichert werden, dafür aber auch 20 Euro weniger als die komplette Version kosten.