Arnautovic ist heute Kapitän: „Große Ehre!“

In seinem 81. Länderspiel führt Marko Arnautovic die österreichische Nationalmannschaft zum dritten Mal als Kapitän aufs Feld. Nach den Ausfällen von Julian Baumgartlinger und David Alaba fungiert der West-Ham-Profi heute ab 20.45 Uhr in der EM-Qualifikation in Skopje gegen Nordmazedonien als ÖFB-Spielführer.