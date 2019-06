„Jurassic World“-Star heiratete Arnies Tochter

Pratt und Schwarzenegger hatten sich bei der Premiere des Superhelden-Films „Avengers: Endgame“ im April in Los Angeles erstmals bei einem solchen Ereignis als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt. In dem Film spielt Pratt den Superhelden Star-Lord. Die beiden hatten Ende 2018 ihre Liebe öffentlich gemacht und sich wenig später verlobt.