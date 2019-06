Vettel: „Weiß nicht, wofür ich bestraft wurde“

„Sie stehlen uns das Rennen!“

„Sie stehlen uns das Rennen“, hatte Vettel schon via Funk geschimpft. Hamilton erbte so auf kuriose Weise den 78. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, den fünften im siebenten Saisonrennen und den dritten in Folge. Und wiederholte später auf Instagram, was er zuvor den Journalisten in die Mikrofone diktiert hatte: „Das war nicht die Art und Weise, wie ich gewinnen gewollte. Aber so ist eben Racing.“