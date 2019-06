Portugal gewinnt die erste Nations League

Während die Niederländer mit jenen Spielern antraten, die auch beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen England im Halbfinale am Mittwoch in der Startformation gestanden waren, gab es bei den Portugiesen drei Änderungen gegenüber dem 3:1-Erfolg gegen die Schweiz. Die Gastgeber waren es auch, die vor der Pause die besseren Momente hatten. Niederlande-Tormann Jasper Cillessen musste sich in seinem 50. Länderspiel vor allem bei einem Fonte-Abschluss (28.) und einem Weitschuss von Bruno Fernandes (30.) auszeichnen.