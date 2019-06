Leichtathletik-Weltverband bekommt neuen Namen

„Die Hoffnung ist, dass die neue Marke helfen wird, eine neue Generation junger Leute für die Leichtathletik zu gewinnen“, sagte Präsident Sebastian Coe. Der Ruf der IAAF litt vor allem in der Amtszeit des Präsidenten Lamine Diack (1999 bis 2015) und war mit zahlreichen Dopingfällen verbunden. Die Buchstabenfolge IAAF wird seit 1912 verwendet. Zunächst hieß die Abkürzung International Amateur Athletic Federation, 2001 wurde der Name in International Association of Athletics Federation geändert. Der Begriff Amateur wurde gestrichen, weil die Leichtathletik immer professioneller wurde.