Großer Weißhaidinger-Sieg: „Das war richtig gut!“

Die WM-Saison verläuft also weiter großartig für den EM-Dritten! Zunächst hatte er heuer in Berlin auch wieder das ISTAF Indoor mit 63,06 m gewonnen. Im Freien folgten der Sieg in Schwechat mit 66,22 m und dann tolle Platzierungen bei der Diamond League in Doha (Zweiter mit 66,90 m) und in Stockholm (Dritter mit 66,97 m). Damit hatte sich Weißhaidinger schon vor dem Diamond-League-Meeting in Rabat am nächsten Sonntag für das Finale in Brüssel am 6. September qualifiziert.