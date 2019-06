Eng in 2. DTM-Rennen von Misano hinter Müller 2.!

Auer bei GT Masters in Spielberg Elfter ++ Bachler out

Im zweiten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring in Spielberg landete indes der Tiroler Lucas Auer mit seinem schwedischer Partner Jimmy Eriksson im Mercedes an der elften Stelle. Für den Steirer Klaus Bachler kam nach einem Reifenschaden am Porsche vorzeitig das Aus, er hatte sich vom 18. Startplatz aus mit Partner Timo Bernhard (GER) bereits auf Rang acht vorgearbeitet.