Mühlberger nach starkem Dauphine-Start Etappen-5.

Das Ergebnis: :

1. Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data 3:24:33 Std.

2. Philippe Gilbert (BEL) Deceuninck

3. Wout van Aert (BEL) Jumbo

4. Nils Politt (GER) Katjuscha

5. Gregor Mühlberger (AUT) Bora

6. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain

Weiters:

56. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - alle gleiche Zeit

117. Felix Großschartner (AUT) Bora +10:46 Min.

137. Riccardo Zoidl (AUT) CCC +14:59



Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data 3:24:23 Std.

2. Philippe Gilbert (BEL) Deceuninck +4 Sek.

3. Wout van Aert (BEL) Jumbo +6

Weiters:

5. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +10

56. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - gleiche Zeit