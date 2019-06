Mama schleicht sich wie ein Ninja aus Kinderzimmer

In diesem Video erkennen sich bestimmt einige Mütter wieder! Als ihr Sohn endlich eingeschlafen war, schlich sich diese Frau aus dem US-Bundesstaat New Jersey mit akrobatischen Bewegungen aus dem Schlafzimmer. Doch der ganze Aufwand, das Kind nicht wieder aufzuwecken, war umsonst - kurz nachdem die Ninja-Mama das Zimmer verlassen hatte, wachte der Sohnemann wieder auf. Nachdem der Vater über die „Nanny-Cam“ amüsiert zuschaute, erfreut sich nun auch das komplette Internet an der Aktion.