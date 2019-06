58% der Deutschen wollen Grüne in Bundesregierung

In einem möglichen Kanzlerduell zwischen Grünen-Chef Robert Habeck und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hätte derzeit Habeck die Nase vorn: In der von Emnid erhobenen Umfrage gaben 40 Prozent an, sie würden sich in dem Fall für den Grünen-Chef entscheiden, die CDU-Chefin käme auf 36 Prozent, 24 Prozent machten keine Angabe dazu. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich unlängst sogar 46 Prozent für einen grünen Kanzlerkandidaten aus.