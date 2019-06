Dutzende Verletzte bei Karussell-Unfall in Spanien

In der spanischen Ortschaft San Jose de la Riconda hat sich am Samstag bei einem Volksfest ein tragischer Unfall ereignet: Ein sich mit hoher Geschwindigkeit drehendes, voll besetztes Karussell brach zusammen, 28 Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Am Sonntag mussten immer noch drei Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren in Spitälern behandelt werden.