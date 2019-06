Lenker betrunken: 19-Jährige aus Auto geschleudert

Alkoholisiert und vermutlich zu schnell war ein 25-jähriger Villacher in der Nacht auf Sonntag auf der Mitterteich Landesstraße in Pörtschach unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, streifte ein Brückengeländer, kollidierte mit einer Leitschiene und schlitterte rund 20 Meter durch das Bachbett des Pörtschacher Baches!