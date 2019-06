Spurlos verschwunden: Das Drama um Seraphin

Alexander K. sitzt im Garten seines Hauses in Wien. Der 33-Jährige wirkt angespannt; um seinen Mund sind kleine Furchen. Sie zeugen davon, dass er schon einiges Leid erlebt haben muss. „Die vergangenen Jahre waren grauenhaft“, sagt der Mann, „weil ich mit ansehen musste, wie mir mein geliebtes Kind immer mehr entglitt.“ In eine fremde Welt, abseits der Normalität; in eine Welt, in der völlig andere Gesetze herrschen, „in der nur die Meinungen meiner Ex-Frau Desiree zählen“.