Streit zweier Jugendbanden endet mit Schuss

Zwei rivalisierende Jugendbanden sind am Samstagabend in der Wiener Seestadt gewaltsam aneinandergeraten. Ein Beteiligter im Alter von 16 Jahren wurde im Zuge der Auseinandersetzung verletzt, als er Faustschläge ins Gesicht erlitt. Die Jugendlichen hatten nach Angaben der Polizei allerdings auch ein beachtliches Repertoire an Waffen bei sich. Ein Schuss sollte in der Folge die Auseinandersetzung abrupt beenden - Polizeieinsatz.