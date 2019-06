Discobesucher (22) fährt mit Auto auf Gruppe los

Der 22-Jährige hat in seinen jungen Jahren schon einiges am Kerbholz, er ist nicht nur polizeibekannt, sondern bereits mehrfach unter anderem wegen Betrugs, Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung, diverser Körperverletzungen, Nötigung und Einbruchs vorbestraft. Am Samstag begab er sich mit seiner Freundin (20) - sie fuhr mit dem Auto - zu einer Diskothek in Niklasdorf. Dort geriet er allerdings mit mehreren Personen in Streit, welchen die Security-Mitarbeiter aber vorerst klären konnten.