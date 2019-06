Drei kaputte Autos, ein beschädigtes Wartehäuschen

Um ein Uhr früh schrillte die Sirene für rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bärnbach, Afling und Voitsberg: In der Bärnbacher Kainachstraße verlor der Lenker eines Geländewagens die Herrschaft über seinen Wagen, kam auf die linke Straßenseite und touchierte dort einen parkenden Pkw. In weiterer Folge stieß er mit voller Wucht gegen ein Wartehaus an einer Bushaltestelle. Die Unglücksserie setzte sich fort: Die dort aufgestellen Blumenkisten wurden gegen ein weiteres Auto geschleudert, das dadurch beschädigt wurde.