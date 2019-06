Brexit: Johnson will 44 Milliarden € zurückhalten

Der Brexit-Hardliner und Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, demonstriert beim Ausstieg Großbritanniens aus der EU Härte: Wie der ehemalige Außenminister zur „Sunday Times“ sagte, würde er die vereinbarten Ausstiegszahlungen an die Europäische Union in der Höhe von umgerechnet rund 44 Milliarden zurückhalten, um mit Brüssel bessere Konditionen auszuhandeln. Johnson handelte sich dafür harsche Kritik von Othmar Karas, ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, ein.